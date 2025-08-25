Nvidia перейдет на оптические соединения для GPU к 2026 году

На конференции Hot Chips Nvidia представила планы по использованию кремниевой фотоники и технологии совместной упаковки оптики (CPO). Такой подход позволит сократить энергопотребление, снизить задержки и упростить архитектуру дата-центров. В отличие от съемных оптических модулей, где сигнал проходит длинный электрический путь до преобразования в свет, CPO размещает оптический модуль прямо рядом с ASIC, что уменьшает потери и снижает энергозатраты почти втрое.

В начале 2026 года Nvidia выпустит InfiniBand-коммутаторы Quantum-X с поддержкой 144 портов по 800 Гбит/с и пропускной способностью 115 Тбит/с. Эти устройства будут оснащены жидкостным охлаждением и встроенной обработкой данных для снижения задержек. Во второй половине 2026 года появится Ethernet-платформа Spectrum-X Photonics, включающая два решения: SN6810 с пропускной способностью 102,4 Тбит/с и SN6800, рассчитанный на 409,6 Тбит/с.