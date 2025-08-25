Nvidia перейдет на оптические соединения для GPU к 2026 году

Nvidia перейдет на оптические соединения для GPU к 2026 годуCPO станет обязательной технологией для дата-центров
На конференции Hot Chips Nvidia представила планы по использованию кремниевой фотоники и технологии совместной упаковки оптики (CPO). Такой подход позволит сократить энергопотребление, снизить задержки и упростить архитектуру дата-центров. В отличие от съемных оптических модулей, где сигнал проходит длинный электрический путь до преобразования в свет, CPO размещает оптический модуль прямо рядом с ASIC, что уменьшает потери и снижает энергозатраты почти втрое.
В начале 2026 года Nvidia выпустит InfiniBand-коммутаторы Quantum-X с поддержкой 144 портов по 800 Гбит/с и пропускной способностью 115 Тбит/с. Эти устройства будут оснащены жидкостным охлаждением и встроенной обработкой данных для снижения задержек. Во второй половине 2026 года появится Ethernet-платформа Spectrum-X Photonics, включающая два решения: SN6810 с пропускной способностью 102,4 Тбит/с и SN6800, рассчитанный на 409,6 Тбит/с.
Компания утверждает, что такие системы смогут заменить тысячи отдельных компонентов в инфраструктуре центров обработки данных. Это ускорит развертывание, упростит обслуживание и повысит надежность работы. По оценкам Nvidia, новые оптические решения станут ключевым элементом в создании масштабируемых кластеров для генеративного искусственного интеллекта.
Планы Nvidia синхронизированы с дорожной картой TSMC для платформы COUPE, которая будет развиваться в три этапа и постепенно увеличивать пропускную способность оптических модулей с 1,6 до 12,8 Тбит/с. По заявлениям компании, использование CPO станет не дополнительной опцией, а обязательным условием для будущих дата-центров.