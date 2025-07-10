NVIDIA первой в мире достигла рыночной стоимости в $4 трлн, обогнав Apple и Microsoft

Ранее этот рекорд принадлежал Apple. Теперь NVIDIA обошла и Apple, и Microsoft, став первой в истории компанией с такой рыночной оценкой.

Рост стоимости стал следствием бума генеративного ИИ — именно NVIDIA производит ключевое «железо» для обучения нейросетей. Спрос на GPU компании резко увеличился с конца 2022 года, после запуска ChatGPT.

Только за последний год капитализация NVIDIA увеличилась почти вдвое, а за пять лет — более чем в 15 раз. Компания прошла отметку в $2 трлн в феврале 2024 года, а в июне — $3 трлн.

Microsoft остаётся важнейшим клиентом NVIDIA и ключевым игроком в экосистеме ИИ, но теперь уже уступает звание самой дорогой компании.

Несмотря на санкции и запрет экспорта H20-чипов в Китай, NVIDIA продолжает доминировать на рынке, уверенно опережая конкурентов.