NVIDIA планирует разработать самый быстрый в мире суперкомпьютер с искусственным интеллектом

По задумке, разработкой NVIDIA и Atos Team, которую назовут Leonardo, сможет пользоваться некоммерческий консорциум Cineca. Отмечается, что платформа ускоренных вычислений позволит искусственному интеллекту FP16 выдавать производительность на уровне 10 эксафлопс. Сам суперкомпьютер будет разработан на базе 14 000 графических процессоров на архитектуре Ampere и сети NVIDIA Mellanox HDR, которая обеспечивает пропускную способность 200 Гбит/с.

Сообщается, что создан суперкомпьютер будет для разработки лекарств. Так, с помощью него можно будет выявить белки для влияния на них определенными лекарствами. Помимо прочего разработка предназначена для изучения космоса, а также прогнозирования климата.