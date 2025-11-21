NVIDIA побила новый рекорд, заработав $57 млрд и распродав все ИИ-видеокарты

Главный драйвер — дата-центры и ИИ-ускорители. Так, подразделение принесло $51,2 млрд, а все GPU для облаков и ИИ-кластеров были распроданы.

Спрос на платформы Blackwell и Blackwell Ultra NVIDIA называет «беспрецедентным»: их закупают облачные гиганты, корпоративные ИИ-сервисы, государственные проекты и промышленность. Рост в сетевом оборудовании составил 162% — клиенты переходят на масштабные rack-решения.

Геймерский сегмент заработал $4,26 млрд — один из лучших результатов за всё время, хотя продажи слегка просели квартально. Зато профессиональные GPU обновили исторический максимум — $760 млн.

В следующем квартале NVIDIA ожидает новый скачок выручки — до $65 млрд. Компания прогнозирует, что совокупные продажи Blackwell и Rubin достигнут $0,5 трлн к концу 2026 года.