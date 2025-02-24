Наука и технологии
Опубликовано 24 февраля 2025, 23:21
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Nvidia подала в суд на ЕС за расследование сделки с ИИ-стартапом Run: ai

Компания оспаривает полномочия антимонопольных органов
Американский производитель чипов Nvidia подал иск против антимонопольных регуляторов ЕС, оспаривая их решение рассмотреть приобретение стартапа по искусственному интеллекту (ИИ) Run: ai по запросу Италии. Компания утверждает, что это противоречит ранее принятому судебному решению, ограничивающему полномочия Еврокомиссии по вмешательству в небольшие сделки.
Nvidia подала в суд на ЕС за расследование сделки с ИИ-стартапом Run: ai

© Ferra.ru

Несмотря на то, что сама сделка с Run: ai была одобрена в декабре прошлого года, успешный исход дела может привести к сокращению полномочий регулятора в отношении подобных слияний.

В последние годы Европейская комиссия активно использует статью 22, которая позволяет ей проверять сделки, не превышающие установленные финансовые пороги. ЕС объясняет это борьбой с так называемыми «убийственными поглощениями», когда крупные корпорации покупают стартапы, чтобы затем их закрыть. Однако компании видят в этом чрезмерное расширение полномочий регуляторов.