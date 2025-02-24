Nvidia подала в суд на ЕС за расследование сделки с ИИ-стартапом Run: ai

Несмотря на то, что сама сделка с Run: ai была одобрена в декабре прошлого года, успешный исход дела может привести к сокращению полномочий регулятора в отношении подобных слияний.

В последние годы Европейская комиссия активно использует статью 22, которая позволяет ей проверять сделки, не превышающие установленные финансовые пороги. ЕС объясняет это борьбой с так называемыми «убийственными поглощениями», когда крупные корпорации покупают стартапы, чтобы затем их закрыть. Однако компании видят в этом чрезмерное расширение полномочий регуляторов.