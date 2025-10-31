Nvidia поставит более 260 тысяч ИИ-чипов крупнейшим компаниям Кореи

Опубликовано 31 октября 2025, 19:241 мин.
Nvidia поставит более 260 тысяч ИИ-чипов крупнейшим компаниям КореиСделка охватит Samsung, Hyundai и SK Group
Nvidia заключила соглашения с крупнейшими корпорациями Южной Кореи на поставку более 260 тысяч чипов для проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). Сделки были согласованы при участии Министерства науки страны и компаний Samsung Electronics, Hyundai Motor Group и SK Group.
По условиям договоренностей, в Южной Корее создается национальная инфраструктура суверенного ИИ. Для этого более 50 тысяч новейших ускорителей Nvidia будут установлены в центрах обработки данных, включая Национальный центр вычислений ИИ и дата-центры компаний Kakao, Naver и NHN Cloud.
Samsung построит «фабрику ИИ», оснащенную свыше 50 тысяч чипов Nvidia. Hyundai планирует использовать аналогичное количество процессоров архитектуры Blackwell для разработки собственных моделей ИИ, а также для задач в производстве и автономном транспорте.
SK Group установит серверные ускорители Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell в рамках первого в Азии промышленного облака ИИ, предназначенного для робототехники и автоматизации.