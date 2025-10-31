Nvidia поставит более 260 тысяч ИИ-чипов крупнейшим компаниям Кореи

По условиям договоренностей, в Южной Корее создается национальная инфраструктура суверенного ИИ. Для этого более 50 тысяч новейших ускорителей Nvidia будут установлены в центрах обработки данных, включая Национальный центр вычислений ИИ и дата-центры компаний Kakao, Naver и NHN Cloud.

Samsung построит «фабрику ИИ», оснащенную свыше 50 тысяч чипов Nvidia. Hyundai планирует использовать аналогичное количество процессоров архитектуры Blackwell для разработки собственных моделей ИИ, а также для задач в производстве и автономном транспорте.

SK Group установит серверные ускорители Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell в рамках первого в Азии промышленного облака ИИ, предназначенного для робототехники и автоматизации.