Nvidia построит первый облачный ИИ-центр в Германии для промышленности

Опубликовано 12 июня 2025, 11:261 мин.
Nvidia построит первый облачный ИИ-центр в Германии для промышленностиКомпания объединит ИИ и робототехнику для автопрома
Nvidia объявила о создании своей первой облачной платформы искусственного интеллекта (ИИ) в Германии. Этот проект будет ориентирован на промышленное применение и объединит ИИ с робототехникой. По словам главы компании Дженсена Хуана, технология поможет автопроизводителям вроде BMW и Mercedes-Benz моделировать дизайн продукции и управлять логистикой.
О своих планах Nvidia рассказала на конференции VivaTech в Париже. В ближайшие два года компания намерена увеличить вычислительные мощности для ИИ в Европе в десять раз. Также Nvidia собирается развивать центры технологий в семи странах, запустить маркетплейс для вычислений и поддержать разработчиков моделей на разных языках. Дополнительно компания поможет фармацевтам, включая Novo Nordisk, в поиске новых препаратов с помощью ИИ.
Особое внимание Nvidia уделяет строительству 20 так называемых «фабрик ИИ» — крупных объектов, предназначенных для обучения и запуска нейросетей.