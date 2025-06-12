Nvidia построит первый облачный ИИ-центр в Германии для промышленности

О своих планах Nvidia рассказала на конференции VivaTech в Париже. В ближайшие два года компания намерена увеличить вычислительные мощности для ИИ в Европе в десять раз. Также Nvidia собирается развивать центры технологий в семи странах, запустить маркетплейс для вычислений и поддержать разработчиков моделей на разных языках. Дополнительно компания поможет фармацевтам, включая Novo Nordisk, в поиске новых препаратов с помощью ИИ.

Особое внимание Nvidia уделяет строительству 20 так называемых «фабрик ИИ» — крупных объектов, предназначенных для обучения и запуска нейросетей.