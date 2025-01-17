Nvidia построит суперкомпьютер за $500 млн в Израиле

Объект площадью 10 000 квадратных метров будет оснащен новейшими графическими процессорами Nvidia Blackwell, а также системами жидкостного охлаждения, сетевыми адаптерами BlueField-3 SuperNIC и передовыми коммутаторами Spectrum-X800 и Quantum-X800. Суперкомпьютер предназначен для сотрудников Nvidia, которые будут использовать его для разработки передовых технологий для дата-центров.

Хотя точное количество установленных ускорителей пока не раскрыто, израильские источники сообщают, что система будет содержать «несколько тысяч» GPU, что сопоставимо с мощным израильским суперкомпьютером Israel-1. Новый кластер, благодаря использованию Blackwell, обещает быть еще производительнее: эти чипы обеспечивают до 2,5 раз большую вычислительную мощность, чем их предшественники Hopper, и в 5 раз большую — при использовании 4-битной точности.

Строительство объекта началось в прошлом году, а запуск суперкомпьютера планируется в первой половине 2025 года.