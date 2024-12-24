NVIDIA построит вторую штаб-квартиру на Тайване

По информации источников, NVIDIA ищет участок площадью около 3 гектаров для нового офисного комплекса, который будет выполнять роль вторичной штаб-квартиры помимо основного офиса в США. В настоящее время компания арендует 10 000 квадратных футов площади в районе Наньган города Тайбэй, но для полноценного объекта нужен отдельный, специально спроектированный офис.

Тайвань имеет ключевое значение для NVIDIA, поскольку там сосредоточены важнейшие поставщики и корпоративные партнёры. Кроме того, компания планирует развивать центр исследований и разработок, где будет работать до 1 000 инженеров.