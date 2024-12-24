NVIDIA построит вторую штаб-квартиру на Тайване

Опубликовано 24 декабря 2024, 15:451 мин.
NVIDIA построит вторую штаб-квартиру на ТайванеКомпания ищет участок для нового офисного комплекса
NVIDIA планирует построить вторую штаб-квартиру на Тайване. Это решение связано с важностью региона для бизнеса компании, и его CEO, Дженсен Хуанг, не раз подчеркивал стратегическое значение Тайваня для успеха фирмы.
По информации источников, NVIDIA ищет участок площадью около 3 гектаров для нового офисного комплекса, который будет выполнять роль вторичной штаб-квартиры помимо основного офиса в США. В настоящее время компания арендует 10 000 квадратных футов площади в районе Наньган города Тайбэй, но для полноценного объекта нужен отдельный, специально спроектированный офис.
Тайвань имеет ключевое значение для NVIDIA, поскольку там сосредоточены важнейшие поставщики и корпоративные партнёры. Кроме того, компания планирует развивать центр исследований и разработок, где будет работать до 1 000 инженеров.