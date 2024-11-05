Наука и технологии
Опубликовано 05 ноября 2024, 12:00
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Nvidia потребовала ускорить поставку чипов HBM4 от SK hynix

Для развития ИИ
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан обратился к южнокорейской компании SK hynix с просьбой ускорить поставки новых чипов HBM4 на шесть месяцев. Это заявление сделано на фоне глобального дефицита ключевых чипов, от которых зависит развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Nvidia потребовала ускорить поставку чипов HBM4 от SK hynix

© Ferra.ru

SK hynix, один из крупных производителей чипов памяти в мире, активно работает над увеличением производства чипов HBM, которые необходимы для обработки огромных объемов данных, используемых в обучении ИИ.

Компания SK hynix планирует начать поставки чипов HBM4 во второй половине 2025 года и уже к началу 2025 года выпустить образцы новых чипов HBM3E. Они будут обладать повышенной пропускной способностью, эффективностью и общей емкостью.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
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