Nvidia потребовала ускорить поставку чипов HBM4 от SK hynix

SK hynix, один из крупных производителей чипов памяти в мире, активно работает над увеличением производства чипов HBM, которые необходимы для обработки огромных объемов данных, используемых в обучении ИИ.

Компания SK hynix планирует начать поставки чипов HBM4 во второй половине 2025 года и уже к началу 2025 года выпустить образцы новых чипов HBM3E. Они будут обладать повышенной пропускной способностью, эффективностью и общей емкостью.