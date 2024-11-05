Nvidia потребовала ускорить поставку чипов HBM4 от SK hynix

Опубликовано 05 ноября 2024, 12:001 мин.
Nvidia потребовала ускорить поставку чипов HBM4 от SK hynixДля развития ИИ
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан обратился к южнокорейской компании SK hynix с просьбой ускорить поставки новых чипов HBM4 на шесть месяцев. Это заявление сделано на фоне глобального дефицита ключевых чипов, от которых зависит развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ).
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SK hynix, один из крупных производителей чипов памяти в мире, активно работает над увеличением производства чипов HBM, которые необходимы для обработки огромных объемов данных, используемых в обучении ИИ.
Компания SK hynix планирует начать поставки чипов HBM4 во второй половине 2025 года и уже к началу 2025 года выпустить образцы новых чипов HBM3E. Они будут обладать повышенной пропускной способностью, эффективностью и общей емкостью.