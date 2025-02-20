Модель разработана совместно с исследовательской организацией Arc Institute и Стэнфордским университетом. Evo 2 обучалась на 9 трлн нуклеотидов из 128 000 организмов, включая растения, животных и бактерии. Новый инструмент поможет ученым находить мутации в генах, связанные с болезнями, а также разрабатывать точечные методы лечения, например, для онкологических заболеваний.

Проект реализован на платформе Nvidia DGX Cloud, используя 2000 процессоров Nvidia H100. Evo 2 доступна исследователям через платформу Nvidia BioNeMo, что упрощает ее использование в науке и медицине. Ученые могут загружать собственные данные и адаптировать модель под свои задачи.

Помимо медицины, Evo 2 может применяться в сельском хозяйстве для создания более устойчивых к климату культур и в экологии для разработки биоразлагаемых материалов. Модель также способна анализировать длинные генетические последовательности, что расширяет понимание клеточных процессов и генетических заболеваний.