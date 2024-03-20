NVIDIA представила ИИ для создания человекоподобных роботов

Опубликовано 20 марта 2024, 07:16
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NVIDIA представила ИИ для создания человекоподобных роботовБудущее уже рядом
NVIDIA, лидер в области ИИ и видеокарт, анонсировала новую революционную технологию – GR00T (Generalist Robot 00 Technology).
Эта базовая модель на основе искусственного интеллекта предназначена для создания роботов, которые будут вести себя как люди.
Как это работает?
Роботы, обученные с помощью GR00T, будут не только понимать человеческую речь, но и обучаться ловкости, координации и другим навыкам, наблюдая за людьми.
GR00T совместима с новейшим оборудованием NVIDIA, включая мощные ИИ-ускорители. Это позволит создавать роботов, которые будут максимально похожи на людей по своим возможностям.
Что это означает?
GR00T может стать революцией в робототехнике. Она может привести к созданию роботов, которые будут выполнять задачи, которые сейчас не под силу ни машинам, ни людям.
Представьте себе:
- Роботов, которые могут ухаживать за больными и престарелыми.
- Роботов, которые могут работать на опасных и вредных производствах.
- Роботов, которые могут выполнять спасательные операции в зонах бедствий.
Это лишь несколько примеров того, как GR00T может изменить мир.