NVIDIA представила локальную ИИ-модель, решающую задачи на уровне OpenAI

Серия включает четыре модели с 1,5, 7, 14 и 32 млрд параметров. Все они созданы на основе крупной 671-миллиардной модели DeepSeek, но в значительно более компактном виде, что позволяет запускать их на обычных игровых видеокартах.

Для обучения NVIDIA использовала 5 млн задач по математике, науке и программированию, созданных с помощью своей платформы NeMo Skills.

Модели обучались исключительно с применением супервизируемого обучения — без использования RLHF, что делает их удобной основой для дальнейших исследований.