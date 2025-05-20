Nvidia представила модель «физического ИИ» для обучения гуманоидных роботов

Речь идёт об облачных вычислительных платформах для роботов-гуманоидов, включая ИИ-модель Isaac Gr00t для обучения роботов через специализированные модели поведения и наращивание двигательных навыков. Эта модель «заточена» под обучение роботов на основе видеоконтента от первого лица, что должно «в разы» ускорить обучение машин.

Как отмечает портал Notebookchek, всего за 4 года сектор искусственного интеллекта вырос благодаря мощным GPU Nvidia, специально разработанным для ИИ. Компания изучает будущие направления, такие как «физический искусственный интеллект» и гуманоидная робототехника.

В одном из последних интервью Хуанг подчеркнул, что это приведёт к следующей промышленной революции. Nvidia также представила первую открытую ОС для человекоподобных роботов под названием Isaac, что позволяет разработчикам добавлять обученные модели, такие как Gr00t N1.0.

«От мозгов ИИ для роботов до симулированных миров для тренировок или суперкомпьютеров для обучения базовых моделей — NVIDIA предоставляет строительные блоки для каждого этапа развития робототехники», — заявил Хуанг.