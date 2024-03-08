NVIDIA представила программу сертификации для специалистов в области ИИ

NVIDIA отметила, что генеративные искусственные интеллекты привносят революционные изменения в различные отрасли по всему миру. Однако в данной области есть серьезный дефицит специалистов, и поэтому необходимо постоянно повышать квалификацию персонала для максимального использования потенциала технологии ИИ.

Программа сертификации NVIDIA призвана помочь разработчикам программного обеспечения, инженерам данных, архитекторам облачных решений и AI DevOps-инженерам подтвердить и продемонстрировать свои навыки и профессиональные знания в области генеративного искусственного интеллекта.

Сертификация будет предоставляться начиная с конференции GTC, запланированной на 18−21 марта в Сан-Хосе, Калифорния. Участники мероприятия также смогут пройти рекомендуемую подготовку к экзамену.

Экзамен по программе включает в себя две основные темы: генеративный искусственный интеллект и моделирование больших языков. Время на выполнение экзамена — 1 час, включая 50 вопросов. Стоимость экзамена составляет 135 долларов США.