Nvidia представила серию видеокарт RTX 50 на выставке CES 2025

Nvidia представила серию видеокарт RTX 50 на выставке CES 2025От $549
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GeForce RTX 5090, топовая модель, будет стоить $1999 и предложит 32 ГБ GDDR7 с пропускной способностью до 1792 ГБ/с и 21 760 CUDA-ядрами. Эта видеокарта обещает быть в два раза быстрее предыдущей RTX 4090, благодаря новому архитектурному решению Blackwell и улучшенному DLSS 4. Мощность RTX 5090 составит 575 Вт, и для ее работы потребуется блок питания мощностью 1000 Вт.
GeForce RTX 5080, стоимостью $999, будет в два раза быстрее RTX 4080 и предложит 16 ГБ GDDR7 и 10 752 CUDA-ядра, потребляя при этом 360 Вт мощности.
RTX 5070 Ti, цена которой составит $749, будет оснащена 16 ГБ GDDR7 и 896 ГБ/с пропускной способностью памяти. Видеокарта RTX 5070 за $549 предложит 12 ГБ GDDR7 и 6 144 CUDA-ядра.
Эти карты станут доступными для продажи в конце января и феврале, с первым запуском моделей RTX 5090 и 5080. В Nvidia также представили ноутбучные версии этих видеокарт, которые будут доступны в марте.