Nvidia представила серию видеокарт RTX 50 на выставке CES 2025

RTX 5070 Ti, цена которой составит $749, будет оснащена 16 ГБ GDDR7 и 896 ГБ/с пропускной способностью памяти. Видеокарта RTX 5070 за $549 предложит 12 ГБ GDDR7 и 6 144 CUDA-ядра.

Эти карты станут доступными для продажи в конце января и феврале, с первым запуском моделей RTX 5090 и 5080. В Nvidia также представили ноутбучные версии этих видеокарт, которые будут доступны в марте.