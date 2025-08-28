NVIDIA представила суперчип GB10 Grace Blackwell 20 ARM-ядрами и GPU Blackwell

GB10 построен на базе двух кристаллов — S-die для CPU и памяти и G-die для GPU, выполненных по техпроцессу TSMC N3. Каждый кластер CPU (по 10 ядер) имеет по 16 МБ L3-кэша, всего 32 МБ.

GPU оснащён 5-м поколением Tensor Cores, ядрами для трассировки лучей и поддержкой DLSS 4. Пиковая производительность достигает 31 TFLOPS FP32 и до 1000 TOPS FP4.

При этом память реализована через 256-битный LPDDR5X-9400 интерфейс, а общая ёмкость до составляет 128 ГБ. Пропускная способность — 301 ГБ/с. Для связи CPU и GPU используется NVLink C2C. Чип также оснащён 16 МБ системного L4-кэша.

Поддерживается до четырёх дисплеев (8K 120 Гц), PCIe Gen5, Ethernet over PCIe, а энергопотребление заявлено на уровне 140 Вт.

Хотя DGX Spark не ориентирован на массовый рынок, GB10 даёт представление о будущих ARM-чипах NVIDIA для ПК и ноутбуков.