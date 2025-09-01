NVIDIA проведет свою главную конференцию GTC 2026 в марте, в центре внимания — архитектура Rubin

Эта встреча традиционно является главным событием компании, посвящённым центрам обработки данных и ИИ-технологиям, которые сегодня приносят NVIDIA наибольшую выручку.

На прошлогоднем GTC 2025 компания представила планы по GPU: апгрейд Blackwell Ultra (NVL72), выход архитектуры Vera Rubin в 2026 году с масштабированием до NVL144, Rubin Ultra (NVL576) в 2027-м и новую архитектуру Feynman в 2028-м.