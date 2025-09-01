Наука и технологии
NVIDIA проведет свою главную конференцию GTC 2026 в марте, в центре внимания — архитектура Rubin

NVIDIA подтвердила дату своей ключевой конференции GTC 2026: мероприятие пройдет с 16 по 19 марта следующего года в Сан-Хосе, Калифорния.
Эта встреча традиционно является главным событием компании, посвящённым центрам обработки данных и ИИ-технологиям, которые сегодня приносят NVIDIA наибольшую выручку.

На прошлогоднем GTC 2025 компания представила планы по GPU: апгрейд Blackwell Ultra (NVL72), выход архитектуры Vera Rubin в 2026 году с масштабированием до NVL144, Rubin Ultra (NVL576) в 2027-м и новую архитектуру Feynman в 2028-м.

Таким образом, Rubin рассматривается как шаг к переосмыслению больших ИИ-вычислений, а Blackwell остаётся переходным звеном.

В 2026-м основной акцент будет сделан на Rubin: ожидаются подробности о сроках развертывания, масштабировании сверх Blackwell, а также показателях производительности.