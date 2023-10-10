NVIDIA раскрыла планы на выпуск специальных видеокарт для ИИ в ближайшие два года

Основное внимание в ней уделяется обновлениям для графических процессоров, предназначенных для центров обработки данных.

Согласно предоставленной информации, компания планирует ежегодно выпускать новые архитектуры GPU для центров обработки данных. В 2024 году ожидается выпуск линейки Hopper GH200, которая будет заменена процессором Blackwell GB200 в период между 2024 и 2025 годами.

После этого, в 2025 году, на рынок выйдет видеочип под кодовым названием GX200.

Интересно отметить, что архитектура Blackwell будет использоваться не только в продуктах для центров обработки данных, но и в игровых решениях. Так, ожидается, что Blackwell дебютирует в рамках серии RTX 50XX.

Также стоит упомянуть таинственную архитектуру «X», запланированную к выпуску в 2025 году. На данный момент нет точной информации о том, что это за архитектура такая и какие задачи она будет решать, но уже сейчас нам известно, что продукт на её базе будет называться «X100».