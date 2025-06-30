NVIDIA сделает ставку на ИИ-суверенитет стран, а не обслуживание IT-гигантов

По словам CEO компании Дженсена Хуанга, это направление может принести NVIDIA сотни миллиардов долларов и станет ключевым драйвером роста.

Суверенный ИИ включает не только физические дата-центры, но и разработку собственных моделей, облаков и цифровых двойников. Один из крупнейших проектов — партнёрство с HUMAIN AI в Саудовской Аравии, где NVIDIA поставит тысячи чипов и поможет создать национальную AI-платформу.

Похожую инициативу компания развивает в Германии совместно с Deutsche Telekom. Хуанг считает, что государственные инвестиции в ИИ будут только расти: речь идёт о миллиардах долларов, особенно в странах Ближнего Востока и Европы. Такие проекты уже приравниваются по важности к энергетике и связи.

Ставка на суверенный ИИ позволяет NVIDIA диверсифицировать доходы на фоне снижения расходов со стороны бигтеха и усиления экспортного контроля США.