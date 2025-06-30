Наука и технологии
Опубликовано 30 июня 2025, 07:08
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NVIDIA сделает ставку на ИИ-суверенитет стран, а не обслуживание IT-гигантов

Хуанг идеальный капиталист
NVIDIA меняет фокус: вместо зависимости от IT-гигантов компания сделала ставку на суверенный ИИ — национальные AI-инфраструктуры, которые страны строят под своим контролем.
NVIDIA сделает ставку на ИИ-суверенитет стран, а не обслуживание IT-гигантов
© Wccftech

По словам CEO компании Дженсена Хуанга, это направление может принести NVIDIA сотни миллиардов долларов и станет ключевым драйвером роста.

Суверенный ИИ включает не только физические дата-центры, но и разработку собственных моделей, облаков и цифровых двойников. Один из крупнейших проектов — партнёрство с HUMAIN AI в Саудовской Аравии, где NVIDIA поставит тысячи чипов и поможет создать национальную AI-платформу.

Похожую инициативу компания развивает в Германии совместно с Deutsche Telekom. Хуанг считает, что государственные инвестиции в ИИ будут только расти: речь идёт о миллиардах долларов, особенно в странах Ближнего Востока и Европы. Такие проекты уже приравниваются по важности к энергетике и связи.

Ставка на суверенный ИИ позволяет NVIDIA диверсифицировать доходы на фоне снижения расходов со стороны бигтеха и усиления экспортного контроля США.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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