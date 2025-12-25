NVIDIA снизит цену на чип H200, чтобы усилить позиции на рынке Китая

Опубликовано 25 декабря 2025, 15:031 мин.
NVIDIA снизит цену на чип H200, чтобы усилить позиции на рынке КитаяЕго предложат почти по цене H20
NVIDIA планирует сделать чип для искусственного интеллекта (ИИ) H200 более привлекательным для китайских клиентов за счет ценовой политики. По данным китайских источников, компания намерена предложить решения на базе H200 с минимальной разницей в цене по сравнению с предыдущей моделью H20.
© Ferra.ru
Сообщается, что кластер из восьми чипов H200 будет стоить около 200 тысяч долларов, что сопоставимо с конфигурацией на H20. При этом H200 относится к архитектуре Hopper и был выведен на рынок в четвертом квартале 2024 года. Оценки указывают на прирост производительности более чем в шесть раз по сравнению с H20, что делает предложение конкурентоспособным даже с учетом возраста платформы.
Поставки первой партии H200 в Китай ожидаются к середине февраля после одобрения американских регуляторов.