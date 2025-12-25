NVIDIA снизит цену на чип H200, чтобы усилить позиции на рынке Китая

Сообщается, что кластер из восьми чипов H200 будет стоить около 200 тысяч долларов, что сопоставимо с конфигурацией на H20. При этом H200 относится к архитектуре Hopper и был выведен на рынок в четвертом квартале 2024 года. Оценки указывают на прирост производительности более чем в шесть раз по сравнению с H20, что делает предложение конкурентоспособным даже с учетом возраста платформы.

Поставки первой партии H200 в Китай ожидаются к середине февраля после одобрения американских регуляторов.