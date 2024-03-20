NVIDIA создала и запустила онлайн-симулятор квантового компьютера

В Quantum Cloud можно:

Создавать и тестировать новые квантовые алгоритмы и приложения.

Проводить симуляции сложных систем в области химии, биологии и других научных дисциплин.

Разрабатывать гибридные квантово-классические программы.

«NVIDIA Quantum Cloud стирает границы на пути к изучению квантовых вычислений», – говорит директор по высокопроизводительным и квантовым вычислениям NVIDIA. «Теперь любой ученый в мире может использовать возможности квантовых вычислений для воплощения своих идей в жизнь»

Quantum Cloud будет интегрирован в облачные сервисы Google Cloud, Microsoft Azure и Oracle Cloud. Программное обеспечение NVIDIA уже доступно в рамках программы раннего доступа.