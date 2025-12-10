Nvidia создала технологию для проверки местоположения своих чипов

Функция представляет собой добровольное программное обновление, которое могут установить клиенты. Она использует возможности конфиденциальных вычислений графических процессоров (GPU) Nvidia. Программное обеспечение позволяет отслеживать общую производительность чипа, а также определять его приблизительное местоположение на основе задержки связи с серверами компании.

Как сообщили в Nvidia, сервис предназначен для операторов центров обработки данных и помогает контролировать состояние и инвентаризацию всего парка графических процессоров. Функция будет в первую очередь доступна на новейших чипах Blackwell, обладающих улучшенными функциями безопасности. Компания также изучает возможность ее внедрения для более старых поколений чипов Hopper и Ampere.

В случае выпуска эта технология может стать ответом на призывы Белого дома и Конгресса США ужесточить меры против контрабанды чипов в Китай и другие страны с ограничениями. В то же время китайские регуляторы уже интересовались у Nvidia, не содержат ли её продукты «бэкдоров», позволяющих обойти системы безопасности. Компания категорически отрицает наличие в своих чипах подобных уязвимостей.