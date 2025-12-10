Наука и технологии
Опубликовано 10 декабря 2025, 19:30
1 мин.

Nvidia создала технологию для проверки местоположения своих чипов

Новая опция может помочь в борьбе с контрабандой
Компания Nvidia разработала технологию верификации местоположения, которая может указывать страну, где работают ее чипы. Эта опция способна помочь предотвратить контрабанду чипов искусственного интеллекта (ИИ) в государства, куда их экспорт запрещен.
Функция представляет собой добровольное программное обновление, которое могут установить клиенты. Она использует возможности конфиденциальных вычислений графических процессоров (GPU) Nvidia. Программное обеспечение позволяет отслеживать общую производительность чипа, а также определять его приблизительное местоположение на основе задержки связи с серверами компании.

Как сообщили в Nvidia, сервис предназначен для операторов центров обработки данных и помогает контролировать состояние и инвентаризацию всего парка графических процессоров. Функция будет в первую очередь доступна на новейших чипах Blackwell, обладающих улучшенными функциями безопасности. Компания также изучает возможность ее внедрения для более старых поколений чипов Hopper и Ampere.

В случае выпуска эта технология может стать ответом на призывы Белого дома и Конгресса США ужесточить меры против контрабанды чипов в Китай и другие страны с ограничениями. В то же время китайские регуляторы уже интересовались у Nvidia, не содержат ли её продукты «бэкдоров», позволяющих обойти системы безопасности. Компания категорически отрицает наличие в своих чипах подобных уязвимостей.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
