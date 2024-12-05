Nvidia создаст центр ИИ во Вьетнаме

Кроме того, Nvidia сообщила о приобретении стартапа VinBrain, который является подразделением вьетнамского конгломерата Vingroup. VinBrain работает в области здравоохранения и использует ИИ для разработки медицинских решений.

Дженсен Хуанг, в свою очередь, отметил, что Nvidia стремится расширить партнерство с ведущими технологическими компаниями Вьетнама и поддерживать страну в обучении специалистов в области ИИ и цифровой инфраструктуры. Ранее в апреле компания FPT, один из крупнейших вьетнамских тех-гигантов, анонсировала планы по строительству фабрики для производства ИИ-технологий стоимостью 200 миллионов долларов с использованием графических чипов и программного обеспечения Nvidia.

Премьер-министр Вьетнама, комментируя важность ИИ, подчеркнул, что страна намерена использовать технологии для развития чистой энергии. Он выразил надежду, что ИИ поможет в преобразовании природных ресурсов, таких как солнце, ветер и волны, в чистую энергию для Вьетнама.