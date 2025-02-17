NVIDIA создаст новые модули памяти SOCAMM для персональных суперкомпьютеров

Модули SOCAMM могут улучшить производительность по сравнению с существующими стандартами памяти, такими как LPCAMM. Основное преимущество SOCAMM заключается в большем количестве каналов ввода-вывода — до 694, что существенно превосходит показатели традиционных модулей памяти. Это позволит решить проблему узких мест в передаче данных между процессором и памятью, обеспечив более быструю работу.

Кроме того, SOCAMM потребляет меньше энергии и является съемным, что позволит пользователям легко обновлять модули в будущем. Разработка прототипов и тестирование новых модулей уже идут полным ходом, и массовое производство может начаться уже в конце 2025 года.