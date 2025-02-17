Наука и технологии
Опубликовано 17 февраля 2025, 22:25
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NVIDIA создаст новые модули памяти SOCAMM для персональных суперкомпьютеров

Ведуться переговоры с другими компаниями
NVIDIA ведет переговоры с ведущими производителями памяти, такими как Samsung, SK Hynix и Micron, о разработке нового типа памяти для систем с искусственным интеллектом — SOCAMM (System On Chip Advanced Memory Module). Эти компактные и высокопроизводительные модули памяти предназначены для использования в персональных суперкомпьютерах, таких как Project DIGITS.
NVIDIA создаст новые модули памяти SOCAMM для персональных суперкомпьютеров

© Ferra.ru

Модули SOCAMM могут улучшить производительность по сравнению с существующими стандартами памяти, такими как LPCAMM. Основное преимущество SOCAMM заключается в большем количестве каналов ввода-вывода — до 694, что существенно превосходит показатели традиционных модулей памяти. Это позволит решить проблему узких мест в передаче данных между процессором и памятью, обеспечив более быструю работу.

Кроме того, SOCAMM потребляет меньше энергии и является съемным, что позволит пользователям легко обновлять модули в будущем. Разработка прототипов и тестирование новых модулей уже идут полным ходом, и массовое производство может начаться уже в конце 2025 года.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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