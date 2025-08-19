Nvidia создаст новый мощный ИИ-чип для Китая

Опубликовано 19 августа 2025, 18:451 мин.
Nvidia создаст новый мощный ИИ-чип для КитаяОн обещает превзойти текущую модель H20
Nvidia работает над новым чипом для искусственного интеллекта (ИИ) для китайского рынка, который превзойдет по мощности текущую модель H20. Чип, условно названный B30A, создается на основе архитектуры Blackwell, но его продажи зависят от решения американских регуляторов.
По данным источников, B30A будет использовать однокристальную конструкцию, что обеспечит примерно половину производительности флагманского ускорителя Nvidia B300. Однако чип получит высокоскоростную память и технологию NVLink для быстрой передачи данных между процессорами — как и в H20, который основан на более старой архитектуре Hopper.
Хотя точные характеристики еще не утверждены, Nvidia планирует отправить первые образцы китайским клиентам для тестирования уже в следующем месяце. В компании заявили, что все их продукты разрабатываются в рамках разрешений властей и предназначены исключительно для коммерческого использования.
Власти США пока не прокомментировали ситуацию.