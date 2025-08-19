Nvidia создаст новый мощный ИИ-чип для Китая

По данным источников, B30A будет использовать однокристальную конструкцию, что обеспечит примерно половину производительности флагманского ускорителя Nvidia B300. Однако чип получит высокоскоростную память и технологию NVLink для быстрой передачи данных между процессорами — как и в H20, который основан на более старой архитектуре Hopper.

Хотя точные характеристики еще не утверждены, Nvidia планирует отправить первые образцы китайским клиентам для тестирования уже в следующем месяце. В компании заявили, что все их продукты разрабатываются в рамках разрешений властей и предназначены исключительно для коммерческого использования.

Власти США пока не прокомментировали ситуацию.