Nvidia создаст семь суперкомпьютеров с более чем 100 000 GPU Blackwell

Первая система Equinox будет включать 10 000 графических процессоров Blackwell и начнет работу в 2026 году. Вторая фаза проекта под названием Solstice займет 200 МВт мощности и будет использовать свыше 100 000 процессоров. Совокупная производительность комплекса достигнет 2200 эксафлопс для вычислений искусственного интеллекта.

Системы планируется использовать для создания моделей искусственного интеллекта с тремя триллионами параметров, а также для традиционных научных вычислений. Аргоннская лаборатория также расширит свои вычислительные мощности дополнительными суперкомпьютерами на архитектуре Nvidia.