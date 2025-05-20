Nvidia создаст суперкомпьютер на базе 10 000 ускорителей Blackwell

Суперкомпьютер станет частью масштабной инициативы по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), в центре которой Nvidia стремится закрепить свои технологии. Новая система будет использоваться в том числе Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — ключевым производственным партнером Nvidia. Цель — ускорить разработку новых технологий производства микрочипов.

Также Nvidia строит в Тайбэе новый офис под названием Constellation. По словам главы компании Дженсена Хуана, текущее здание уже не справляется с нагрузкой из-за роста компании.