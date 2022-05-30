NVIDIA спрятала в исходном коде CUDA текст классики российской литературы

В глаза пользователя бросился необычный текстовый файл, получивший название warandpeace.txt. Размер документа составлял 3212 КБ, что для txt-файла достаточно много. Это и привлекло внимание исследователя.

Изучив находку, энтузиаст пришёл к выводу, что разработчики из NVIDIA и вправду добавили в исходники CUDA поэму Льва Толстого «Война и мир».