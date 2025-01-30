NVIDIA столкнется с новыми санкциями на поставки GPU в Китай

Ранее США уже вводили санкции против поставок мощных GPU NVIDIA в Китай. В 2022 году были запрещены поставки H100 и H200, что привело к выпуску упрощенных версий H800 и A800. Однако и эти модели попали под запрет в 2023 году. Теперь обсуждается введение ограничений на H80 — менее мощные, но все же востребованные китайскими компаниями GPU.

Слухи о возможных санкциях появились на фоне успеха китайской компании DeepSeek, которая представила модель искусственного интеллекта, сравнимую с американскими аналогами, но требующую меньших вычислительных ресурсов. Это вызвало обеспокоенность инвесторов, так как возможное снижение спроса на мощные GPU угрожает многомиллиардным доходам NVIDIA.

Кроме того, еще в сентябре прошлого года появились сообщения о том, что NVIDIA прекратила принимать заказы на H20 — ускорители для китайского рынка. Хотя официальных объяснений не последовало, многие эксперты связывали этот шаг с возможным расширением санкций со стороны США.

Представители NVIDIA заявили, что компания готова сотрудничать с новой администрацией США и соблюдать все экспортные ограничения. Однако ранее NVIDIA критиковала санкционную политику, утверждая, что она мешает развитию глобального рынка искусственного интеллекта.

Акции компании упали на 5,7% после появления информации о возможных санкциях, хотя позже сократили часть потерь.