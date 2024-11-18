Nvidia столкнулась с проблемами перегрева новых чипов Blackwell

Опубликовано 18 ноября 2024, 16:461 мин.
Nvidia столкнулась с проблемами перегрева новых чипов BlackwellКомпания ищет решение для охлаждения чипов в серверах
Компания Nvidia столкнулась с проблемами перегрева новых графических процессоров Blackwell, которые изначально должны были поступить в продажу в первом квартале 2024 года. Проблемы с перегревом возникли при установке чипов в серверные стойки, рассчитанные на 72 чипа. По информации издания The Information, это вызывает беспокойство у клиентов компании, которые ждут поставок для своих новых дата-центров.
© Ferra.ru
Nvidia уже несколько раз просила своих поставщиков изменить конструкцию серверных стоек для устранения перегрева. По словам сотрудников компании и ее партнеров, исправления дизайна — это нормальная часть инженерного процесса, но проблемы с охлаждением могут затянуть сроки запуска дата-центров.
Чипы Blackwell были анонсированы в марте этого года, и Nvidia ранее заявляла, что они будут готовы к поставкам во втором квартале. Однако производственные задержки вызвали перенос сроков, что может повлиять на крупные заказчики.