Nvidia столкнулась с проблемами перегрева новых чипов Blackwell

Nvidia уже несколько раз просила своих поставщиков изменить конструкцию серверных стоек для устранения перегрева. По словам сотрудников компании и ее партнеров, исправления дизайна — это нормальная часть инженерного процесса, но проблемы с охлаждением могут затянуть сроки запуска дата-центров.

Чипы Blackwell были анонсированы в марте этого года, и Nvidia ранее заявляла, что они будут готовы к поставкам во втором квартале. Однако производственные задержки вызвали перенос сроков, что может повлиять на крупные заказчики.