NVIDIA уличили в продаже ИИ-чипов H100 на 1000% дороже себестоимости

Эти данные были предоставлены журналистом Тэ Кимом из Barron, который опирался на анализ консалтинговой компании Raymond James.

Согласно имеющейся информации, средняя розничная стоимость ускорителя NVIDIA H100 колеблется между $25–30 тыс, в то время как себестоимость компонентов, включая графический процессор и другие элементы, составляет всего $3320.

Однако стоит учесть, что в эту стоимость не включены затраты на разработку, зарплату инженеров, производство и логистику.

Разработка таких ускорителей требует значительных инвестиций. Например, средняя зарплата инженера по аппаратному обеспечению в NVIDIA достигает $202 тыс в год. И, несмотря на высокую наценку, спрос на ускорители H100 продолжает расти, и ожидается, что он будет сохраняться до II квартала 2024 года.