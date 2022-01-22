NVIDIA увеличила цену флагманских видеокарт в самый разгар дефицита

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NVIDIA увеличила цену флагманских видеокарт в самый разгар дефицитаПричём сделала это без какого-либо объявления
Уже более 1,5 лет ни AMD, ни NVIDIA не могут обеспечить достаточное количество видеокарт, в том числе по рекомендованной цене. Но несмотря на это, последняя решила повысить цены на референсные модели Founder Edition.
По данным наших коллег из ComputerBase, европейское отделение NVIDIA увеличило стоимость семейства RTX 3000, в среднем на 5–6,5 %. Что интересно, цены стали выше не только на официальном сайте компании, но также и у партнёров бренда, таких как немецкий ритейлер Notebooksbilliger.
Если говорить о топовой модели RTX 3090, то она подорожала на 100 евро. RTX 3080 Ti, в свою очередь, стала дороже на 70 евро. Наименьший «урон» коснулся RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti — их цена выросла на 20–30 евро.
Отметим, что даже несмотря на это, новые видеокарты компании не стали более доступными.
Источник: ComputerBase