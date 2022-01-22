NVIDIA увеличила цену флагманских видеокарт в самый разгар дефицита

По данным наших коллег из ComputerBase, европейское отделение NVIDIA увеличило стоимость семейства RTX 3000, в среднем на 5–6,5 %. Что интересно, цены стали выше не только на официальном сайте компании, но также и у партнёров бренда, таких как немецкий ритейлер Notebooksbilliger.

Если говорить о топовой модели RTX 3090, то она подорожала на 100 евро. RTX 3080 Ti, в свою очередь, стала дороже на 70 евро. Наименьший «урон» коснулся RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti — их цена выросла на 20–30 евро.

Отметим, что даже несмотря на это, новые видеокарты компании не стали более доступными.