NVIDIA вернется в Китай: запрет на H20 снят из-за угрозы со стороны HUAWEI

Как сообщил эксперт по ИИ Дэвид Сакс, основной причиной отмены ограничений стало стремление не уступить китайский рынок целиком одной лишь HUAWEI.

По его словам, NVIDIA может конкурировать на равных, предлагая менее продвинутые чипы, но всё же способные удовлетворить внутренний спрос.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг давно предупреждал, что полное ограничение экспорта американских ИИ-чипов позволит Китаю развить собственные альтернативы и в дальнейшем составить глобальную конкуренцию США.

Его позиция, как видно, была услышана — администрация Трампа в итоге приняла решение в пользу снятия запрета. Возвращение бренда на китайский рынок должно укрепить позиции американской компании в борьбе с HUAWEI, чья инфраструктурная система CloudMatrix уже рассматривается в Вашингтоне как серьёзная угроза.