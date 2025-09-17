Nvidia вложит 11 млрд фунтов стерлингов в развитие британских «фабрик ИИ»

Этот проект направлен на поддержку британских целей в области искусственного интеллекта, создание рабочих мест и стимулирование экономического роста, как предусмотрено британским планом действий в этой сфере. На базе этих центров будет функционировать модель GPT-5 от OpenAI.

Это объявление было сделано после инвестиций Google в размере 5 млрд фунтов стерлингов и Microsoft в размере 30 млрд фунтов стерлингов в развитие искусственного интеллекта в Великобритании.

Британские научные компании, такие как Basecamp Research, Isomorphic Labs и Relationship Therapeutics, активно используют технологии NVIDIA для разработки лекарственных препаратов и моделирования. NVIDIA также сотрудничает с компаниями, занимающимися квантовыми вычислениями, включая Oxford Quantum Circuits (OQC), для создания центра квантового искусственного интеллекта с применением CUDA-Q.

Примечательно, что, хотя проекты были инициированы ранее, однако в западных СМИ о них массово заговорили на фоне визита Дональда Трампа в Великобританию.