Nvidia вложит до $100 млрд в OpenAI и поставит чипы для дата-центров

Согласно условиям соглашения, OpenAI будет оплачивать чипы наличными, а Nvidia взамен инвестирует в разработчика ИИ, приобретая миноритарный пакет акций. Первый транш инвестиций в размере 10 миллиардов долларов будет осуществлен после подписания окончательного соглашения о закупке чипов. Партнеры планируют развернуть инфраструктуру мощностью не менее 10 гигаватт.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что вычислительная инфраструктура станет основой экономики будущего, а сотрудничество с Nvidia позволит создавать новые прорывы в области ИИ. На фоне новости акции Nvidia выросли на 4,4%.