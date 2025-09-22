Наука и технологии
Опубликовано 22 сентября 2025, 20:42
1 мин.

Nvidia вложит до $100 млрд в OpenAI и поставит чипы для дата-центров

Партнерство укрепит позиции компаний в гонке ИИ
Nvidia объявила о планах инвестировать до 100 миллиардов долларов в компанию OpenAI и обеспечить ее чипами для центров обработки данных. Сделка, объединяющая двух ключевых игроков на рынке искусственного интеллекта, предусматривает, что поставки чипов начнутся не ранее конца 2026 года.
Согласно условиям соглашения, OpenAI будет оплачивать чипы наличными, а Nvidia взамен инвестирует в разработчика ИИ, приобретая миноритарный пакет акций. Первый транш инвестиций в размере 10 миллиардов долларов будет осуществлен после подписания окончательного соглашения о закупке чипов. Партнеры планируют развернуть инфраструктуру мощностью не менее 10 гигаватт.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что вычислительная инфраструктура станет основой экономики будущего, а сотрудничество с Nvidia позволит создавать новые прорывы в области ИИ. На фоне новости акции Nvidia выросли на 4,4%.