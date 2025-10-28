Nvidia вложит $1 млрд в Nokia

Сотрудничество компаний сосредоточено на разработке решений для сетей с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Партнёры планируют интегрировать коммутирующие и оптические технологии Nokia в инфраструктуру будущих ИИ-систем Nvidia, включая центры обработки данных.

Ранее глава Nvidia Дженсен Хуанг в ходе конференции Future of Global Markets 2025 заявил, что компания полностью потеряла долю на рынке продвинутых ИИ-чипов в Китае. Еще недавно Nvidia контролировала около 95% этого сегмента. Теперь — 0%. Причиной стали ужесточенные экспортные ограничения США, которые запрещают продажу в Китай самых мощных графических процессоров.