NVIDIA вложит $5 млрд в Intel для совместной разработки чипов

Партнёрство будет использовать технологию NVLink от NVIDIA, чтобы объединить возможности искусственного интеллекта и ускоренных вычислений NVIDIA с процессорами Intel и экосистемой x86.

Для дата-центров Intel создаст кастомные x86-процессоры под требования NVIDIA, которые затем будут интегрированы в платформы ИИ-инфраструктуры компании и предложены рынку. В сегменте персональных компьютеров Intel разработает x86-системы на кристалле (SoC), в которых будут использоваться графические модульные процессоры NVIDIA RTX. Эти SoC позволят создавать ПК с интегрированными передовыми CPU и GPU.

Сотрудничество направлено на создание инфраструктуры для ускоренных вычислений и искусственного интеллекта, а также на расширение возможностей персональных компьютеров. Новые совместные решения позволят улучшить взаимодействие процессоров и графических модулей, что важно для высокопроизводительных приложений и больших объёмов данных.