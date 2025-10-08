Nvidia вложится в чипы для xAI Илона Маска в рамках $20 млрд финансирования

Финансирование распределено примерно на $7,5 миллиарда акций и до $12,5 миллиарда долга через специальное юридическое лицо. Такая структура позволяет инвесторам вернуть вложения за счёт аренды оборудования, а не напрямую через компанию, что снижает долговую нагрузку.

Стартап уже привлекал около $10 миллиардов ранее в этом году, но продолжает нуждаться в новых средствах, учитывая расходы около $1 миллиарда в месяц. Помимо Nvidia, в сделке участвуют Apollo Global Management и Diameter Capital Partners.

Маск рассматривает ИИ как основу для своих будущих проектов, включая полностью автономные автомобили и роботов.