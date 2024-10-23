Nvidia вложится в Таиланд для для развития ИИ-инфраструктуры

Инвестиции Nvidia могут привести к притоку средств и созданию кластеров. В последние годы Таиланд успешно привлекает много миллиардные инвестиции от таких компаний, как Amazon, Google и Microsoft, которые строят центры обработки данных и другую облачную инфраструктуру.

Согласно заявлениям Пичая, интерес Nvidia и других технологических компаний будет способствовать увеличению числа заявок на инвестиции. Кроме того, Таиланд стремится заключить свободные торговые соглашения с Европейским Союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами в следующем году, что также должно способствовать экономическому росту. Пичай отметил, что страна активно изучает возможности для заключения сделок по продовольственной безопасности с ОАЭ и другими государствами региона.