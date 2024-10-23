Наука и технологии
Опубликовано 23 октября 2024, 07:30
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Nvidia вложится в Таиланд для для развития ИИ-инфраструктуры

Тайское правительство ожидает привлечения новых инвестиций
Корпорация Nvidia готовится объявить о своих инвестиционных планах в Таиланде во время визита генерального директора Дженсена Хуана в Бангкок в декабре. Об этом сообщил министр торговли страны Пичай Нариптапхан. Однако он не раскрыл подробностей о размере инвестиций.
Nvidia вложится в Таиланд для для развития ИИ-инфраструктуры

© Ferra.ru

Инвестиции Nvidia могут привести к притоку средств и созданию кластеров. В последние годы Таиланд успешно привлекает много миллиардные инвестиции от таких компаний, как Amazon, Google и Microsoft, которые строят центры обработки данных и другую облачную инфраструктуру.

Согласно заявлениям Пичая, интерес Nvidia и других технологических компаний будет способствовать увеличению числа заявок на инвестиции. Кроме того, Таиланд стремится заключить свободные торговые соглашения с Европейским Союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами в следующем году, что также должно способствовать экономическому росту. Пичай отметил, что страна активно изучает возможности для заключения сделок по продовольственной безопасности с ОАЭ и другими государствами региона.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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