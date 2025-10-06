NVIDIA внедрит новое охлаждение для чипов Rubin Ultra

Опубликовано 06 октября 2025, 21:241 мин.
NVIDIA внедрит новое охлаждение для чипов Rubin UltraКомпания тестирует микроканальные пластины
NVIDIA может перейти на обновлённую систему охлаждения в линейке графических процессоров Rubin Ultra. Это связано с тем, что новые архитектуры требуют всё больше энергии, а значит, усиливаются и тепловые нагрузки.
Компания ведёт переговоры с производителями для внедрения микроканальных пластин с прямым охлаждением чипа. Такой метод отличается от привычных жидкостных систем: внутри медной пластины создаются каналы, по которым проходит охлаждающая жидкость. Это позволяет быстрее отводить тепло и уменьшать сопротивление между кристаллом и жидкостью.
По информации отраслевых источников, проектирование компонентов поручено тайваньской фирме Asia Vital Components. Первоначально технология планировалась для серии Rubin, но из-за ограниченных сроков её применение перенесли на Rubin Ultra.