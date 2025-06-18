Nvidia является ведущим производителем микрочипов для искусственного интеллекта (ИИ). В последнее время компания сталкивается с уменьшением доли на китайском рынке из-за ужесточения экспортных ограничений США. Эти меры направлены на ограничение доступа Китая к передовым технологиям, которые производит Nvidia.

Первая выставка такого рода прошла в 2023 году, и тогда на открытии выступал премьер-министр Китая Ли Цян. Он подчеркнул надежность китайских цепочек поставок, что было важно в условиях призывов некоторых западных стран сокращать зависимости от Китая.