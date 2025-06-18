Nvidia впервые примет участие в китайской выставке цепочек поставок

Опубликовано 18 июня 2025, 01:301 мин.
Nvidia впервые примет участие в китайской выставке цепочек поставокВыставка пройдет в Пекине с 16 по 20 июля
Nvidia впервые примет участие в крупнейшей выставке цепочек поставок в Китае, которая пройдет в Пекине с 16 по 20 июля. Мероприятие соберет более 230 китайских и иностранных участников.
Nvidia является ведущим производителем микрочипов для искусственного интеллекта (ИИ). В последнее время компания сталкивается с уменьшением доли на китайском рынке из-за ужесточения экспортных ограничений США. Эти меры направлены на ограничение доступа Китая к передовым технологиям, которые производит Nvidia.
Первая выставка такого рода прошла в 2023 году, и тогда на открытии выступал премьер-министр Китая Ли Цян. Он подчеркнул надежность китайских цепочек поставок, что было важно в условиях призывов некоторых западных стран сокращать зависимости от Китая.