NVIDIA выпустила аналог нашумевшего ChatGPT, который можно запустить локально на своем компьютере

Этот чат-бот, работающий на базе искусственного интеллекта, доступен для пользователей Windows и поддерживается всеми графическими процессорами RTX 30ХХ и 40ХХ серии.

Chat with RTX — это персонализированный ИИ-собеседник, который работает локально, без необходимости подключения к интернету. Вы можете «обучить» его, используя собственные файлы данных, такие как текстовые документы, PDF, DOCX и даже веб-страницы.