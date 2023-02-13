NVIDIA выпустила новую видеокарту для создания собственного ИИ с 48 ГБ памяти

NVIDIA выпустила новую видеокарту для создания собственного ИИ с 48 ГБ памятиАдаптеру есть ещё чем удивить кроме объёма видеопамяти
Компания Leadtek, крупный производитель видеокарт, обновил свою линейку продуктов свежей моделью — RTX 6000 Ada.
Фото: ITHome
Адаптер впечатляет сразу с нескольких сторон. Начиная дизайном, заканчивая тем, что занимает он сразу два слота. При этом в основе RTX 6000 Ada лежит топовый GPU AD102, а также 18 176 ядер CUDA. Это на 11% больше, чем у RTX 4090.
Отметим, что видеокарта не предназначена для игр или бытового использования. Главная область применения новинки — работа с графикой и, что интереснее, тренировка моделей искусственного интеллекта.
ITHome
Сообщается, что объём памяти RTX 6000 Ada составляет 48 ГБ — это в два раза больше, чем у той же RTX 4090. При этом частота работы адаптера доходит до 2,5 ГГц. Это и частота памяти в 20 ГГц делают новинку одной из самых мощных видеокарт на рынке.
Устройство уже можно купить за умопомрачительные 8800 долларов.