NVIDIA выпустила новую видеокарту для создания собственного ИИ с 48 ГБ памяти

Адаптер впечатляет сразу с нескольких сторон. Начиная дизайном, заканчивая тем, что занимает он сразу два слота. При этом в основе RTX 6000 Ada лежит топовый GPU AD102, а также 18 176 ядер CUDA. Это на 11% больше, чем у RTX 4090.

Отметим, что видеокарта не предназначена для игр или бытового использования. Главная область применения новинки — работа с графикой и, что интереснее, тренировка моделей искусственного интеллекта.