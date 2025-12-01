Nvidia выпустила ПО с открытым кодом для беспилотных автомобилей

Особенностью системы является ее способность преобразовывать данные с датчиков в текстовое описание на естественном языке. Модель «проговаривает» свои действия в процессе планирования маршрута, например, отмечая, что видит велодорожку и корректирует курс.

Этот подход облегчает работу инженеров, так как предыдущие системы часто не объясняли причины выбора того или иного действия. Открытый код позволит разработчикам и исследователям лучше понять принципы работы таких моделей и выработать стандартные методы их оценки. Nvidia, известная как производитель чипов для ИИ, также ведет активную исследовательскую деятельность в области программного обеспечения.