Nvidia выпустила ПО с открытым кодом для беспилотных автомобилей

Опубликовано 01 декабря 2025, 23:041 мин.
Nvidia выпустила ПО с открытым кодом для беспилотных автомобилейПрограмма Alpamayo-R1 использует технику «мыслей вслух»
Nvidia представила открытое программное обеспечение для ускорения разработки беспилотных автомобилей. Модель Alpamayo-R1 относится к классу «зрение-язык-действие» и использует современные методы искусственного интеллекта (ИИ).
Особенностью системы является ее способность преобразовывать данные с датчиков в текстовое описание на естественном языке. Модель «проговаривает» свои действия в процессе планирования маршрута, например, отмечая, что видит велодорожку и корректирует курс.
Этот подход облегчает работу инженеров, так как предыдущие системы часто не объясняли причины выбора того или иного действия. Открытый код позволит разработчикам и исследователям лучше понять принципы работы таких моделей и выработать стандартные методы их оценки. Nvidia, известная как производитель чипов для ИИ, также ведет активную исследовательскую деятельность в области программного обеспечения.