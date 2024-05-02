NVIDIA выпустила улучшенную версию чат-бота ChatRTX с целым набором новых возможностей

ChatRTX может похвастаться интеграцией с CLIP — технологией от OpenAI для распознавания изображений, что позволяет ИИ анализировать фото и видео без дополнительных метаданных.

Кроме того, в приложение добавлена поддержка голосового ввода через Whisper, что делает общение с чат-ботом более естественным и удобным.