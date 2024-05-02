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Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 07:18
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NVIDIA выпустила улучшенную версию чат-бота ChatRTX с целым набором новых возможностей

Доработки приятно удивляют
NVIDIA представила обновлённую версию своего чат-бота — ChatRTX.
NVIDIA выпустила улучшенную версию чат-бота ChatRTX с целым набором новых возможностей
© Ferra

Новинка работает непосредственно на локальных устройствах пользователя, используя мощность графических процессоров GeForce RTX.

ChatRTX значительно превосходит свою первоначальную версию — техническую демонстрацию Chat with RTX, представленную в феврале 2024 года.

В ней, например, улучшена стабильность работы, а также расширен набор поддерживаемых моделей языковых LLM, включая такие новинки, как Mistral 7B INT4 и Llama 2 7B INT4 от NVIDIA, а также Gemma от Google.

NVIDIA выпустила улучшенную версию чат-бота ChatRTX с целым набором новых возможностей
© TechPowerUp

ChatRTX может похвастаться интеграцией с CLIP — технологией от OpenAI для распознавания изображений, что позволяет ИИ анализировать фото и видео без дополнительных метаданных.

Кроме того, в приложение добавлена поддержка голосового ввода через Whisper, что делает общение с чат-ботом более естественным и удобным.

Источник:TechPowerUp
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
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#Искусственный интеллект