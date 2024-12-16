NVIDIA выпустит ИИ-чип для автомобилей на год позже запланированного

Теперь его массовое производство начнётся не раньше середины 2025 года и только в базовой версии.

Задержка уже влияет на решения автопроизводителей. Китайские компании XPeng и NIO ускоряют разработку собственных чипов. XPeng тестирует чип XP5, который успешно справляется с задачами автопилота, а NIO использует свою разработку NX9031 для новых моделей.

Другие компании, такие как Li Auto, также работают над автономными решениями и могут снизить зависимость от NVIDIA Thor.

Хотя ранее о планах использовать Thor заявляли BYD, Zeekr и Li Auto, затяжки NVIDIA ставят под угрозу сотрудничество.

Компания рискует потерять ключевых клиентов, так как автопроизводители всё активнее развивают собственные ИИ-технологии.