NVIDIA выпустит ИИ-процессор для домашних ПК

Такой намек дал не очередной инсайдер, а основатель компании – Джейсен Хуан.

В недавнем интервью Bloomberg, руководитель NVIDIA, вместе с основателем Dell Майклом Деллом, сообщил о намерении компании представить ИИ-чип для ПК к 2025 году. Технические подробности пока не разглашаются.

Существующие генеративные модели ИИ могут работать на геймерских видеочипах NVIDIA и профессиональных моделях с тензорными ядрами. Специализированный ИИ-чип, вероятно, будет стоить дешевле или обеспечивать лучшую производительность.

Прогнозируется, что до конца года технологический гигант представит новую линейку игровых видеокарт RTX 50XX на архитектуре Blackwell.

Появление ИИ-процессоров для домашних ПК может значительно изменить рынок, делая передовые технологии ИИ доступными для обычных пользователей. Это также может повысить производительность и расширить возможности домашних компьютеров.