Nvidia выпустит компьютеры для разработки роботов

Рынок робототехники стремительно растет, и по прогнозам он достигнет объема $ 195 млрд к 2029 году. NVIDIA, являющаяся лидером в области чипов для искусственного интеллекта, видит в роботах следующий большой драйвер роста. Компания уже активно развивает экосистему для этой индустрии, предлагая как программные, так и аппаратные решения.

Одним из ключевых элементов стратегии Nvidia является использование передовых технологий, таких как Omniverse и программный стек Isaac. Эти инструменты позволяют создавать виртуальные среды для обучения моделей и тестирования взаимодействия с роботами в реальном времени. Jetson Thor добавляет в эту систему мощность вычислений, необходимых для эффективной работы гуманоидных роботов.

По данным Financial Times, в следующем году компания NVIDIA намерена сыграть ключевую роль в индустрии роботов, которая, согласно прогнозам, вырастет до $ 195 миллиардов к 2029 году. Компания уже рассматривает гуманоидных роботов как следующий большой шаг в развитии технологий, предлагая решения как по аппаратному, так и по программному обеспечению для этой отрасли.