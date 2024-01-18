NVIDIA выпустит урезанную версию GeForce RTX 3050 на 6ГБ памяти

Также, в сравнение с предыдущей модели на 8 Гбайт памяти, новая версия RTX 3050 будет иметь меньше ядер CUDA и вдвое сокращенное энергопотребление.

Уменьшение объема видеопамяти RTX 3050 также повлечет за собой сокращение пропускной способности шины памяти (224 до 168 Гбайт/с), а шина памяти со 128 бит до 96 бит. Энергопотребление карты уменьшится со 130 до 70 Вт, сделав её более энергоэффективной. Ожидается, что эта модель будет оснащена пассивной системой охлаждения.