NVIDIA выпустит урезанную версию GeForce RTX 3050 на 6ГБ памяти

03:00, 18 января 2024
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NVIDIA выпустит урезанную версию GeForce RTX 3050 на 6ГБ памятиЧто изменится
В ближайшие недели NVIDIA представит урезанную версию видеокарты начального уровня GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти. Помимо снижения объема видеопамяти, устройство получит менее мощный графический процессор, что делает её более бюджетной.
Также, в сравнение с предыдущей модели на 8 Гбайт памяти, новая версия RTX 3050 будет иметь меньше ядер CUDA и вдвое сокращенное энергопотребление.
Уменьшение объема видеопамяти RTX 3050 также повлечет за собой сокращение пропускной способности шины памяти (224 до 168 Гбайт/с), а шина памяти со 128 бит до 96 бит. Энергопотребление карты уменьшится со 130 до 70 Вт, сделав её более энергоэффективной. Ожидается, что эта модель будет оснащена пассивной системой охлаждения.
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